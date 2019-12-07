Чебан ознакомился в Киеве с интегрированной системой администрирования города (ФОТО)

Продолжается рабочий визит Иона Чебана в Киев. Накануне вместе со своим коллегой Виталием Кличко он посетил мэрию украинской столицы.

Стороны детально обсудили действующую в Киеве интегрированную систему администрирования служб и самой мэрии города, здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и безопасности.

– Все проблемы и их решения можно увидеть в режиме реального времени. Договорились произвести обмен экспертизами в этом отношении. Также обсудили многие проекты и программы, которые мы можем разработать и осуществить вместе, – подчеркнул Ион Чебан на своей странице в соцсети.