Чебан ответил на требования маршрутчиков: Аргументы примарии остаются неизменными

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Администраторы столичных маршруток должны наладить работу согласно закону и в интересах кишиневцев, а до тех пор ни о каком повышении стоимости проезда и речи быть не может. Такой ответ маршрутчикам, пригрозившим забастовкой, дал генпримар Кишинева Ион Чебан

Он подчеркнул, что пока владельцы микроавтобусов не приведут в порядок свою деятельность, примария не согласится на повышение стоимости проезда.

– Они должны заключить с муниципалитетом новые контракты о предоставлении услуг и соблюдать их положения, создать хорошие условия для пассажиров, соблюдать график движения, согласиться на введение системы единого электронного билета. Если они выйдут на протесты – мы выйдем с теми же аргументами, – подчеркнул Ион Чебан.

Градоначальник также отметил, что в бюджете муниципия Кишинев на 2020 год на субсидирование частных перевозчиков средств не предусмотрено. Напомним, ранее Ион Чебан рассказал, что примария Кишинева на данный момент ведет активные переговоры о закупке новых автобусов. По его словам, процесс пополнения автобусного парка может быть запущен уже весной нынешнего года.