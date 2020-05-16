Чебан ответил мунсоветникам PAS: Многие муниципальные предприятия приносят прибыль (ВИДЕО)

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан отреагировал на заявление мунсоветников из фракции партии «Действие и солидарность» о том, что муниципальные предприятия убыточны.

Градоначальник заметил, что многие из них, напротив, приносят прибыль в бюджет.

В настоящее время у нас 36 муниципальных предприятий, 10 акционерных обществ, 22 обанкротившихся предприятия по управлению жилым фондом. Что касается прибыли и рентабельности: 7 предприятий приносят убытки около 5,5 млн леев, 27 – прибыль около 31 млн леев. 5 акционерных обществ приносят прибыль в 31 млн леев, ещё 5 принесли убытки в размере 3,2 млн леев, – рассказал Чебан.

При этом он отметил, что многие долги накопились за немалый промежуток времени, то есть, унаследованы нынешней администрацией города.

Всё, что связано с арендой и многими другими вещами, является прерогативой мунсовета, и мы настаиваем на том, чтобы раз и навсегда решить проблемы в этой области. Ставит точку в таких делах Муниципальный совет, – заключил Чебан.

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