Чебан: Отсутствие маршруток в очередной раз показало острую потребность в новых автобусах

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Отказ администраторов микроавтобусов вывести на линии транспорт лишний раз доказывает, насколько столице необходима покупка 100 новых автобусов. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан в ходе заседания муниципальных служб.

Он отметил, что только маршрут №169 объявил о выходе на линию.

– Мы столкнулись с проблемой, о которой предупреждали ранее, когда мы предложили купить и собрать 100 автобусов для муниципия. Хочу напомнить, что некоторые члены муниципального совета предпочитали заниматься политикой вместо того, чтобы решать эту проблему. Если бы этот проект был одобрен тогда, когда мы это предложили, то в начале июня первые транспортные единицы могли бы уже выйти на линию. А людям, которые сегодня не смогли попасть на работу, следует обращаться к тем самым советникам? – возмутился Ион Чебан.

Глава столицы уточнил, что в настоящее время этот вопрос находится всего лишь на стадии обсуждения и призвал муниципальных советников как можно скорее представить решения этой проблемы.

Ион Чебан попросил ответственных лиц заняться данным вопросом и выявить места, где граждане остались без транспорта.

– Люди не виновны в том, что кто-то из советников занимается политикой. Надеюсь что некоторые члены МСК откажутся от популизма, и комиссия, которая была создана для того, чтобы рассмотреть возможность покупки 100 автобусов, наконец, представит соответствующее решение, – заключил Ион Чебан.

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