Чебан отправится с рабочим визитом в Турцию

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан совершит в понедельник рабочий визит в Турцию. Об этом он сообщил на оперативном заседании в примарии.

Градоначальник напомнил, что на прошлой неделе он побывал с визитами в Румынии и Украине, где встретился с руководством столиц этих стран. Чебан добавил, что в ближайшее время в эти государства отправятся группы экспертов для участия в ряде проектов и для обмена опытом. Еще одна группа поедет в Москву, где также ранее с визитом побывал Чебан.

Генеральный примар поблагодарил зарубежных партнеров за оказываемую Кишиневу поддержку и отметил, что «мы обязательно будем друзьями со всеми странами и городами».