Чебан: Отныне ремонт дорог в Кишинёве будет проводиться качественно (ФОТО)

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Раньше асфальт на улицах столицы разрушался, а предыдущее городское руководство делало ремонт спустя рукава. Об этом написал примар Кишинёва Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Он отметил, что сейчас необходимо все исправлять и работать по-настоящему. Так, по словам примара, ежедневно проводится ремонт дорог при помощи холодного асфальтобетона. В среду дорожные службы работали в секторах Центр, Ботаника и Буюканы, а сегодня они проведут работы на ряде улиц в секторах Буюканы, Рышкановка и Чеканы. Когда температура воздуха поднимется выше 10 градусов, ремонт дорог будет проводиться с применением горячего асфальта.

Знаю, что это непросто для всех – и для тех, кто ежедневно прилагает усилия для исправления ситуации, и для жителей города, ждущих от нас результатов. Мы сделаем то, что обещали, – нужно лишь немного терпения, – отметил Чебан.

Ежедневно работы по “пломбированию” дорог осуществляют 50 рабочих на 12 единицах спецтехники.