Чебан: Отношения и с Востоком, и с Западом должны развиваться во благо нашей страны и граждан (ФОТО)

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Делегация молдавского парламента, совершающая рабочий визит в Российскую Федерацию, прибыла в Москву. Как рассказал вошедший в состав делегации вице-спикер, депутат ПСРМ Ион Чебан, через несколько минут предстоят важные встречи.

– Надеемся, что наши отношения, как на Востоке, так и на Западе, будут развиваться только в положительной динамике, во благо нашей страны и наших граждан, – отметил он.

Напомним, делегацию возглавляет Зинаида Гречаный. В Москве у нее состоятся встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко и с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

– Обсудим приоритеты двустороннего сотрудничества, а также необходимые меры для поддержания позитивной динамики молдо-российского парламентского сотрудничества, – писала председатель молдавского парламента на своей странице в соцсети.