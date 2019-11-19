Чебан остановил незаконную стройку на Буюканах: “Не потерплю беззакония в этой области!”

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан сегодня лично посетил незаконную стройку по адресу Каля Ешилор, 55 на Буюканах. Он потребовал от претора данного сектора в течение 3 дней убрать забор и освободить участок.

– Заявил, что не потерплю беззакония в области строительства. Ситуацию в городе нужно менять, и мы начнем с этого адреса, где вопреки закону и в ущерб инфраструктуре города, а также гражданам, которые живут поблизости, хотят возвести здание. Я открыт для развития инфраструктуры города, открыт для бесед и сотрудничества со строителями, но не позволю, чтобы здания размножались в Кишиневе, как грибы после дождя, – заявил градоначальник.

Чебан также добавил, что есть нормы закона, которые все должны соблюдать, и что он выступает против решений, принятых в чьих-то интересах, но в ущерб Кишиневу и его жителям.