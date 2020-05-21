Чебан осадил мунсоветников от PAS: Критику необходимо подкреплять фактами

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Генпримар Ион Чебан в ходе заседания мунсовета отчитал нескольких народных избранников, которые набросились с неаргументированной критикой на директора “Autosalubritate” Евгения Аксентьева.

Столичный градоначальник отметил, что в 2018 году это муниципальное предприятие зарегистрировало прибыль в 5 млн леев, а в 2019 – 8 млн. Он предложил народным избранникам предъявлять к деятельности муниципальных управлений претензии, подкреплённые фактами и документами.

Если мы проанализируем работу мунсовета с начала текущего года, то, по моему мнению, он очень мало сделал. Что касается “Autosalubritate”, то, помимо ваших эмоций, я хочу видеть документы от правоохранительных органов, отчёты о служебном расследовании, подтверждающие ваши слова, – заявил Чебан.

Он отметил, что имеет к Аксентьеву много замечаний, но работает с ним, а также с руководителями других подразделений, с раннего утра.

Я в 4 утра встаю и общаюсь с ним. Вы этого не делаете. В 7:45 утра мы со всеми муниципальными управлениями координируем деятельность в городе, пока большинство из вас, мунсоветников, спит. Поэтому когда вы даёте какие-то указания, убедитесь, что они, во-первых, соответствуют законодательству, а во-вторых, основаны на аргументах, а не эмоциях, – поставил точку генпримар.

Что касается высказанных мунсоветниками претензий, Чебан заявил, что попросит юридическую службу примарии провести проверку.

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