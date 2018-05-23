Чебан осадил курящего в парке сторонника Нэстасе: Вы должны заплатить штраф! (ВИДЕО)

Провинился перед горожанами и законом Валериу Паша, присутствовавший на публичных дебатах кандидата от ПСРМ на пост генпримара Кишинева Иона Чебана с его контркандидатом Андрея Нэстасе, на которые последний снова побоялся прийти.

Так, Чебан внезапно заметил курящего в сторонке активиста и ярого сторонника Нэстасе, и тут же сделал ему замечание. Паша, перепугавшись, тут же убрал сигарету, а позже признал свою вину.

– Я абсолютно всем делаю такое замечание. Существует закон, запрещающий это. Вы нарушили закон, и обязаны заплатить штраф! – потребовал Чебан.