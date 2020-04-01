Чебан опроверг слухи: На кладбище “Дойна” НЕ ГОТОВЯТ могилы для жертв коронавируса!

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан решил высказаться в связи с распространившейся информацией о том, что на кладбище Святого Лазаря (“Дойна”) якобы заранее готовятся могилы для потенциальных жертв COVID-19.

Градоначальник заявил, что эта информация является недостоверной.

Согласно предоставленным мне сведениям, вырытые ямы находятся в новом секторе кладбища, и такие работы по подготовке или рытью ям администрация кладбища выполняет в обычном рабочем режиме. Если бы в стране не было такой ситуации, как сейчас, то никто бы об этом не знал и никого бы этот вопрос не интересовал, – отметил он.

Таким образом, констатировал генпримар, информация о том, что эти места приготовлены для целей, о которых заявили в публичном пространстве, не соответствует действительности.

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