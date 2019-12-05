Чебан опроверг ложь в СМИ и опубликовал приглашение мэра румынской столицы посетить Бухарест (ФОТО)

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Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что он отправился сегодня с официальным визитом в столицу Румынии, не получив приглашения от мэра Бухареста. Градоначальник опубликовал официальное письмо от мэра Бухареста Габриелы Фиря, в котором его коллега из Румынии поздравила с назначением на пост и пригласила совершить официальный визит.

Ион Чебан отметил, что встреча с мэром Бухареста Габриелой Фиря не была запланирована на сегодня. Однако, в ближайшее время Ион Чебан намерен совершить повторный визит в Бухарест, где планируется провести вечер Кишинёва.

Примар Кишинёва также сообщил, что в скором времени группы специалистов отправятся в Бухарест, чтобы обменяться опытом в разных областях. Кроме этого, будет установлена совместная повестка приоритетов и планов на 2020 год.

– Долгое время Кишинёв был разделён по политическим критериям, и я повторяю свою твёрдую позицию – я буду примаром для всех жителей города, – отметил Ион Чебан