Чебан опроверг ложь о себе, распространяемую Дорином Киртоакэ (ВИДЕО)

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Генпримар Кишинева Ион Чебан ответил на обвинение в свой адрес, озвученное его предшественником Дорином Киртоакэ. Так, либерал заявил, что Чебан покровительствует администратору каруселей, установленных на ПВНС, так как тот связан с Партией социалистов.

Столичный градоначальник заявил, что никого не продвигает и не намерен делать этого впредь, а вопросом размещения каруселей на ПВНС занималось столичное управление торговли. Чебан также напомнил, что глава вышеуказанного управления получил замечание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

– Моя же просьба состояла в том, чтобы на протяжении зимних праздников карусели на площади были бесплатными каждый день с 14.00 до 17.00 для детей до 12 лет. Сейчас это осуществляется, и если вы стали свидетелем каких-то нарушений в этом вопросе – сообщайте мне, – обратился Чебан к горожанам.

Также генпримар предложил всем, кто интересуется его личной жизнью и деятельностью в примэрии, обращаться за разъяснениями к нему лично, а не распространять лживые высказывания.