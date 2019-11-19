Чебан обсудил с министром внутренних дел вопросы общественного порядка в Кишинёве (ФОТО)

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Сегодня генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан провёл встречу с министром внутренних дел Павлом Войку, в рамках которой стороны обсудили ряд проблем, связанные с общественным порядком в столице.

В ходе встречи Ион Чебан и Павел Войку обсудили острые темы, которые беспокоят граждан и которые игнорировали власти. Речь идёт о пробках на улицах города, в особенности в часы пик, увеличение числа камер видеонаблюдения, незаконные постройки, неавторизированные парковки, регулировка деятельности баров и кафе в ночное время, патрулирование улиц и дворов полицейскими, а также борьба и предотвращение употребления наркотиков среди молодежи.

– Я сделал вывод, что на следующей неделе у нас состоится совместное заседание, на котором будут озвучены чёткие предложения, которые смогут помочь изменить ситуацию. Люди должны находится в безопасности дома, на работе и на улице, вне зависимости от времени суток, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.