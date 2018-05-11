Чебан обсудил насущные проблемы Кишинева с персоналом детской больницы (ФОТО)

Чебан обсудил насущные проблемы Кишинева с персоналом детской больницы (ФОТО)

Этим утром кандидат Партии социалистов на должность генерального примара столицы провел встречу с врачами и медицинским персоналом Республиканской клинической больницы для детей имени Эмилиана Коцаги. Он обсудил с ними проблемы, с которыми они сталкиваются в своей деятельности, а также в целом в городе. 

Кандидат ПСРМ представил им также свою предвыборную платформу и пожелал крепкого здоровья тем, кто следит за нашим здоровьем.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.

 

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