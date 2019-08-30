Чебан: общими усилиями мы вернём Кишинёву звание зелёного города, в котором хочется жить! (ФОТО, ВИДЕО)

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Социалисты продолжают благоустраивать зелёные зоны столицы. Об этом подробнее рассказал на своей странице в соцсети председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан

Парки и скверы всегда были гордостью Кишинёва! «Зелёный пояс» целенаправленно формировался в секторах нашей столицы в течение долгого времени. А потом всем стало не до парков, и кишинёвские зоны отдыха стали приходить в запустение. Это серьёзная городская проблема, которая требует первоочередного решения, – отметил он.

По словам Чебана, благодаря муниципальной программе специального назначения ПСРМ, направленной на восстановление парков, социалистам удалось выделить деньги на ремонт парка «Алунелул» на Скулянке и на благоустройство парка «Мезон» на Рышкановке. ПСРМ продолжает и дальше работать в этом направлении.

Надеемся, что общими усилиями мы вернём Кишинёву звание зелёного, безопасного и интересного города, в котором хочется жить, – подытожил Чебан.