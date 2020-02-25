Чебан: Общественный транспорт в Кишинёве будут дезинфицировать после каждого рейса

Чебан: Общественный транспорт в Кишинёве будут дезинфицировать после каждого рейса

Примария Кишинёва присоединилась к кампании по информированию населения и по предотвращению случаев заболевания коронавирусом нового типа. Такое решение было принято в связи с распространением Covid-19 во многих странах и с объявлением “жёлтого кода” угрозы инфицирования Covid-19 в Молдове. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил примар Кишинёва Ион Чебан.

Градоначальник распорядился дезинфицировать столичный общественный транспорт после каждого рейса, а также призвал руководство всех учебных заведений принять во внимание рекомендации Минздрава.

Кроме того, с завтрашнего дня в муниципальном общественном транспорте будут развешены информационные листовки о мерах индивидуальной защиты и о предотвращении случаев инфицирования коронавирусом, разработанные Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ион Чебан призвал граждан соблюдать правила гигиены и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, а именно:

  • избегать контакта с людьми с острыми респираторными инфекциями;
  • тщательно мыть руки после контакта с заболевшими и после пребывания в местах, в которых могли бы находиться инфицированные;
  • ограничить поездки;
  • прикрывать рот при кашле и чихании.

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