Чебан обратился к гражданам: Мне нужны ваши поддержка и доверие! В воскресенье голосуйте за факты и за конкретную программу! (ВИДЕО)

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Кандидат на пост генерального примара Кишинева от Партии социалистов Ион Чебан в ходе сегодняшнего брифинга подвел итоги избирательной кампании и обратился к жителям столицы и пригородов.

– Вот мы и подошли к концу второго тура кампании. За эти 2 недели мне удалось встретиться со многими хорошими людьми, побывать во всех секторах города, а также в пригородах столицы. Я разговаривал с людьми, чтобы лично услышать их проблемы и желания. Я рассказал о своей программе и о том, что готов эффективно управлять городом. За этот период я принял участие во всех предвыборных дебатах, на которые меня пригласили. Я не боюсь удобного или неудобного вопросов, я продемонстрировал это как в прениях со своим контркандидатом, так и с его представителями. Несмотря на то, что меня бездоказательно обвинял мой оппонент, я показал, что мне нечего скрывать, — отметил Чебан, цитируемый порталом actualitati.md.

По словам кандидата, он не понаслышке знает о нуждах жителей, а также о проблемах как столицы, так и пригородов.

– Я иду в примарию не для того, чтобы раздать должности друзьям, а потому что мне небезразлична судьба муниципалитета. Мы все устали от разделения на «ваших и наших», на «правых и левых». Мы не хотим отдавать город в руки некомпетентных людей, которые могут лишь красиво говорить и читать по бумажке. Люди, которые предпочитают хвастаться работой других, как я заметил в этой избирательной кампании, и которые знают, что без поддержки своих коллег (прим. мы все видели сегодня эти видео в поддержку контркандидата) не обретут доверия избирателей. Из-за того, что этот человек (прим. Андрей Нэстасе) преследует совершенно иные цели, в случае его избрания примаром, через два года Кишинев ждут очередные выборы, — добавил социалист.

Чебан подчеркнул, что пришло время остановиться и хорошо подумать, что мы можем обрести или, наоборот, потерять в ближайшие годы.

– С самого первого дня работы я приступлю к реализации того, что было мной предложено. В течение первой недели будет создано большинство в КМС. Развитый город означает: канализация, детские сады и школы, дороги и тротуары, крыши и дворы, детские площадки и спортивные площадки, общественный транспорт и организованное движение, парки и площади, освещение. Всё будет модернизировано. Пригороды должны развиваться в соответствии с высокими стандартами. Вот почему нет времени для политики и амбиций. Тем более, что мы на пороге зимы. Уважаемые граждане! В воскресенье мы вместе решим судьбу Кишинева на ближайшие 4 года. Я – единственный кандидат, который предлагает реальные решения и представляет широкие концепции развития муниципалитета, которые были разработаны совместно со специалистами из всех областей. У меня есть воля, знания и необходимые силы, чтобы дать Кишиневу новую жизнь. Мне нужны ваши поддержка и доверие. В воскресенье голосуйте за факты и за конкретную программу! – призвал Ион Чебан