Чебан обозначил четыре основных направления работы будущих вице-примаров Кишинева (ВИДЕО)

На должности вице-примаров Кишинева должны прийти профессионалы, хорошо знающие свое дело.

Об этом в ходе публичных дебатов сегодня, 31 мая, заявил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Ион Чебан. Он выделил четыре главных направления, специалистами в которых должны быть вице-примары.

– Первое – это экономика и финансы, второе – юриспруденция и, если хотите, можем для Андрея (Нэстасе, – прим. ред.) добавить борьбу с коррупцией. Пожалуйста – если ты хочешь бороться с коррупцией, то давай вместе будем бороться с ней. Третье – это, естественно, социальные вопросы – культура, молодежь, социальное обеспечение, здравоохранение, образование. Ну и четвертое направление – это инфраструктурные вопросы, связь с пригородами. Здесь же и архитектура и многие другие вещи, действительно важные, – отметил Чебан.

Также кандидат в генпримары, высказываясь относительно возможности назначения на должность одного из вице-примаров представителя гражданского общества, Чебан отметил, что рассмотрит такую возможность.