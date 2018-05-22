Чебан обличил ложь внезапно появившегося «пресс-секретаря» Нэстасе

Кандидат партии «Платформа достоинства и правды» Андрей Нэстасе отказался от публичных дебатов с Ионом Чебаном. Правда, объявил он об этом не сам, а через вице-председателя формирования Александра Слусаря.

Сей факт не остался незамеченным социалистом.

⁃ Господин Нэстасе не только не приходит на публичные дебаты, но и не желает отвечать лично. Уже обзавёлся пресс-секретарем, – написал Чебан в соцсети.

Отметил Чебан и тот факт, что Слусарь солгал, когда сказал, что Нэстасе участвовал во всех дебатах с кандидатом ПСРМ. Так, в частности, на дебаты на общественной телерадиостанции кандидат “Платформы достоинства и правды” не пришел.

В заключение Чебан отметил, что все, чего ему удалось ранее добиться в рамках работы в Муниципальном совете, представлено в его отчете, который можно найти на сайте ionceban.md.

– Там очень много вещей, можете вдохновиться для дебатов, – подытожил он.