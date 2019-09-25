Чебан обязуется построить в Кишиневе объездную дорогу: Это жизненно важно! (ВИДЕО)

0

В последние годы Кишинев чрезвычайно “разросся”, а дорожные артерии больше не справляются с тем потоком транспорта, который на сегодня существует в муниципии. Город задыхается в пробках, атмосфера загрязняется. Эту проблему необходимо решать комплексно, уверен кандидат ПСРМ на должность генпримара муниципия, который предлагает построить объездную дорогу.

– Мы считаем, что этот проект как никогда ранее актуален для муниципия. Это жизненно важно. Этот проект станет, наверное, самым важным инфраструктурным проектом для Кишинева после обретения Молдовой независимости, а, может, и в принципе в истории столицы, – отметил Чебан.

Социалист уверен: объездная дорога благотворно повлияет на рост экономики и на повышение уровня комфорта горожан. Чебан с сожалением отметил, что до сих пор муниципальные власти не интересовал этот вопрос, а у центральных не было политической воли для осуществления этого проекта.

– У нас есть виденье, есть политическая воля, мы знаем, откуда взять средства, – сказал он.

Предлагается, чтобы длина объездной дороги составила 62,6 км. Она будет объединять 13 населенных пунктов в муниципии Кишинев, связывая столицу с пригородами. Предварительная цена проекта составляет 200 млн долларов, которые предлагается взять не только из бюджета, но и привлечь извне. Чебан отметил, что есть внешние партнеры, как в ЕС, так и в России, и в других частях света, заинтересованные в реализации этой инициативы. По словам кандидата ПСРМ, на реализацию проекта уйдет от 3 до 5 лет.