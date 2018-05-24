Чебан объяснил страх Нэстасе перед открытыми дебатами: Он ждет заготовленных вопросов (ВИДЕО)

Об этом заявил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан в ходе публичных дебатов, проводимых им ежедневно у Арки Победы.

Так, по словам Чебана, в пятницу, 25 мая, он и Нэстасе должны были встретиться на передаче у известного журналиста Анатолия Голи. Однако лидер Партии “Достоинство и правда” отказался прийти и на нее.

– Сегодня я запишу для Нэстасе три вопроса, на которые он впоследствии ответит. Он встретится с господином Голей отдельно завтра, а я пойду на этот телеканал на следующей неделе. Также Андрей отказался от участия в дебатах со мной на онлайн-портале adevarul.ro, – рассказал Чебан.

Кандидат в генпримары в очередной раз подчеркнул, что готов идти на любые передачи и дебаты, отвечать на любые вопросы. Тем не менее, он поразился тому, что его контркандидат не пытается представить перед жителями столицы свою предвыборную программу и свое видение решения проблем столицы.

– Я до сих пор не видел нормальной программы своего контркандидата. Тех девяти минут, которые дают на классических дебатах, не хватает, чтобы поговорить о реальных делах в Кишиневе, поэтому я хотел таких вот открытых дебатов, чтобы каждый, как здесь, мог задать любой вопрос, а кандидаты – представить свою точку зрения, – отметил Чебан.

Напомним, ранее стало известно, что контркандидат Иона Чебана не придет на теледебаты с ним и сегодня, 24 мая.