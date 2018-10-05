Чебан об отсутствии советников на заседании МСК: Для них собственные вопросы важнее, чем проблемы граждан

Несмотря на то, что вчера Муниципальный совет работал весь день, а сегодня его заседание должно было быть продолжено, это не произошло ввиду отсутствия кворума. Комментируя произошедшее, председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан отметил, что сожалеет о том, что далеко не все советники дисциплированны и ответственны в своей работе.

– Я так понимаю, что личные вопросы для этих людей важнее, чем проблемы граждан, жителей муниципия Кишинев, – сказал он.

Отметим, что сегодня должно было быть продолжено рассмотрение вчерашней повестки МСК. Заседание было назначено на 10.00, однако ввиду отсутствия кворума оно не состоялось.