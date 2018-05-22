Чебан об отсутствии Нэстасе на дебатах: Ему нечего сказать ни мне, ни кишиневцам (ВИДЕО)

Сразу после оглашения результатов выборов генерального примара Кишинева кандидат Партии социалистов Ион Чебан призвал своего контркандидата Андрея Нэстасе проводить, начиная с 22 мая и вплоть до второго тура голосования, открытые и не ограниченные по времени дебаты по самым актуальным проблемам Кишинева, на которых могли бы присутствовать как журналисты, так и все желающие горожане. Первая встреча была намечена на вторник у Арки Победы. Как и следовало ожидать, кандидат партии “Платформа достоинства и правды” испугался открытого разговора с кандидатом ПСРМ и возможных неудобных вопросов граждан, и не явился на них. Чебан же принес на дебаты внушительную стопку папок с документами.

Социалист рассказал, что в них находится лишь малая часть запросов и обращений в различные правоохранительные органы страны, направленных им лично и руководимой им фракцией в столичном мунсовете, в связи с беззакониями со стороны администрации Кишинева.

– Мной лично подписаны сотни обращений, раскрыты сотни коррупционных схем, зарегистрировано более 2 тысяч обращений со стороны фракции ПСРМ. Господин Нэстасе же не подписал ни одного обращения такого рода. Если у него все-таки что-то есть, – пожалуйста, пусть предъявит публично. Андрей, не бойся, приходи, поговорим, – призвал Чебан своего контркандидата.

Социалист также отметил, что ни одно обвинение в его адрес, выдвинутое Андреем Нэстасе, не было и не может быть доказано, поэтому он не решается выйти лицом к лицу с оппонентом.

– Он попросту не может предъявить ни одного примера, подтверждающего его обвинения. Каждый должен нести ответственность за свои слова. Напоминаю тебе, что бизнес-партнерами Плахотнюка были братья Цопа, один из которых, Виорел, – твой нанаш. Именно вы начали рейдерские атаки на Banca de Economii, Victoriabank, Asito. Андрей, твой брат, Василий Нэстасе, незаконно приватизировал здание, являющееся национальным достоянием, – по адресу улица 31 августа, 15. Я уже молчу про то, откуда ты берешь деньги, если не указал ни одного источника дохода, про 11 домов. Не говорю о том, что ты имеешь люксовые машины, более 12 земельных участков, происхождение денег на покупку которых не можешь доказать. Андрей, приходи, не трусь! – в который раз призвал Чебан.

Отметил он и то, что ни сам Нэстасе, ни те, кто его поддерживает, за три года не выдвинули ни одной инициативы, касающейся муниципия Кишинев. Более того, подчеркнул Чебан, кандидата “Платформы достоинства и правды” поддерживают те, кто имел непосредственное отношение к краже миллиарда долларов из банковской системы и другим преступлениям – ЛДПМ, Юрий Лянкэ, Анатол Шалару и другие.

– Мы видим, что и в твоей команде есть очень много сомнительных людей. Может, этого ты боишься. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, – добавил он.

В отсутствие своего контркандидата Чебан представил информацию о своей деятельности в рамках КМС по заявленной на дебатах теме и ответил на многочисленные вопросы собравшихся у Арки Победы кишиневцев.

Напомним, что по итогам первого тура выборов Ион Чебан опередил с отрывом в 9% Андрея Нэстасе. Второй тур голосования за нового генерального примара Кишинева состоится 3 июня.