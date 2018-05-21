Чебан об отставке Раду: Это правильный шаг (ВИДЕО)

Кандидат Партии социалистов на должность генпримара Кишинева Ион Чебан прокомментировал решение Сильвии Раду покинуть кишиневскую примэрию после вчерашнего результата на выборах.

– Я думаю, что это правильный шаг. Более того, хочу вам сказать, что, несмотря на все обстоятельства, думаю, следует сказать госпоже Раду спасибо за то, что ей удалось сделать в примэрии. Уверен, что дальше нам удастся сделать больше, – сказал он в рамках брифинга для прессы.