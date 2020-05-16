Чебан об открытии Центрального рынка: Мы не можем не подчиниться решению Комиссии по ЧС (ВИДЕО)

Чебан об открытии Центрального рынка: Мы не можем не подчиниться решению Комиссии по ЧС (ВИДЕО)

Решение об открытии Центрального рынка принимает только национальная Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан в ходе передачи на одном из телеканалов. 

Градоначальник отметил, что у местных властей нет другого выбора, кроме как подчиниться решению руководства страны.

– Местная власть в этой ситуации не может ничего, кроме как подчиниться. Нас просят открыть рынки с соблюдением всех необходимых требований. Оставаться дома очень сложно. Но сейчас надо попросить помощи от государства, а тем временем решать вопросы. Мы готовы в любое время сделать все, что касается санитарии. Кроме того, мы также представили проект модернизации центрального рынка, который станет красивым, комфортным и чистым, – сказал Чебан.

Напомним, что на этой неделе муниципалитет во главе с Ионом Чебан публично представил проект модернизации муниципального предприятия “Центральный рынок”.

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