Чебан об образовавшейся на улице столицы яме: “Виновные ответят за это” (ФОТО, ВИДЕО)

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Огромная яма на улице Тигина образовалась в результате дождя. Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан обнаружил её вчера, когда инспектировал улицы города.

Градоначальник вызвал на место ответственные службы, которые должны были немедленно устранить проблему. По словам примара, проходивший по улице человек едва не провалился в эту яму.

– Это доказывает то, что проведенные ранее властями работы были некачественными. Такие ситуации не повторятся, мы приложим для этого все усилия. Эта яма ни в коем случае не соответствует качеству работ, которые должны были проводиться. Виновные ответят за это, – написал Чебан на своей странице в соцсети.