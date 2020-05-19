Чебан о заседании МСК: Сегодня – важный день

0

Сынжера, Бачой, Гидигич, Тогатин – фото с остановок в этих населенных пунктах опубликовал на своей странице в соцсети Ион Чебан. Жители пригородов долгие годы ждут новых единиц транспорта, которых было бы достаточно для того, чтобы покрыть нужны граждан. Из-за того, что маршрутки приостановили свою деятельность, людям приходится стоять часами на остановках или преодолевать километры пешком, чтобы сесть хотя бы на что-то и добраться до пункта назначения.

Однако сложившаяся ситуация сможет измениться сегодня.

– Сегодня – важный день. В рамках заседания Муниципального совета Кишинева советники должны решить, согласны ли они с предложением исполнительной власти о приобретении в этом году 100 автобусов и 18 единиц транспорта с “гармошкой”, а также о сборке 30 троллейбусов. На втором этапе должны быть приобретены: 150 автобусов, 70 обычных троллейбусов и 20 троллейбусов с “гармошкой”. Люди не выбирали советников по политическим критериям. Люди выбрали чиновников, от которых ждут решения их многолетних проблем, – подчеркнул Чебан.

Заседание намечено на 10.00. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

ъ