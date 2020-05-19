Чебан о заседании МСК: Сегодня – важный день

Сынжера, Бачой, Гидигич, Тогатин – фото с остановок в этих населенных пунктах опубликовал на своей странице в соцсети Ион Чебан. Жители пригородов долгие годы ждут новых единиц транспорта, которых было бы достаточно для того, чтобы покрыть нужны граждан. Из-за того, что маршрутки приостановили свою деятельность, людям приходится стоять часами на остановках или преодолевать километры пешком, чтобы сесть хотя бы на что-то и добраться до пункта назначения.
Однако сложившаяся ситуация сможет измениться сегодня.
– Сегодня – важный день. В рамках заседания Муниципального совета Кишинева советники должны решить, согласны ли они с предложением исполнительной власти о приобретении в этом году 100 автобусов и 18 единиц транспорта с “гармошкой”, а также о сборке 30 троллейбусов. На втором этапе должны быть приобретены: 150 автобусов, 70 обычных троллейбусов и 20 троллейбусов с “гармошкой”. Люди не выбирали советников по политическим критериям. Люди выбрали чиновников, от которых ждут решения их многолетних проблем, – подчеркнул Чебан.
Заседание намечено на 10.00.
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Прекратите возить людей в автотранспорте с гармошкой! Я много лет ездила в таких автобусах на работу. Резина быстро изнашивается и от постоянного трения при движении она начинает осыпаться в салон. Также часто в таких автобусах она тлела. Всю дорогу, все сорок с лишним минут я и другие пассажиры вынуждены были вдыхать запах тлеющей резины, это токсичные газы. И после выхода из транспорта, когда я прочищала нос, на платке были черные следы от вдыхаемой грязи из салона ваших автобусов с гармошкой. Они опасны для здоровья граждан! Неужели вы этого не понимаете? Ах да, вы же не ездите в таких душегубках на работу по часу или больше ежедневно! Вы ездите на личных авто! А людей при этом травите! Прекратите!