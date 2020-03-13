Чебан о закрытии рынка: Мера жесткая, но она позволит нам избежать возможного очага в центре города

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В контексте подписанного этим утром распоряжения генпримар Кишинева встретился с экономическими агентами, работающими на Центральном рынке, чтобы объяснить им ситуацию и причину закрытия рынка, начиная с понедельника.

⁃ Объяснил, что это необходимая мера для того, чтобы ситуация с коронавирусом не перешла на другой уровень. Сегодня у нас нет другого выбора, кроме как принять жесткие меры, но они позволят нам избежать возможного очага в центре города. Очень большое количество людей посещают это место ежедневно: порядка 15-30 тысяч. Поэтому это решение я считаю наиболее подходящим, – сказал он.

Люди возмущены, потому что они не будут работать и понесут убытки. Администрация города вместе с предпринимателями намерены решить, как разобраться с этой ситуацией. Для этого Чебан распорядился создать рабочую группу.

⁃ Объяснил, что, если мы не подчинимся рекомендациям ВОЗ, риски могут быть куда более высокими. Думаю, что меры предосторожности гораздо важнее. Мы обратимся к компетентным органам и к МВД, чтобы они помогли нам сделать так, чтобы люди не торговали вокруг рынка, – добавил Чебан, призвав граждан к пониманию.