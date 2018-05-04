Чебан о возмущении Мунтяну поддержкой от Додона: Он жалеет, что президент поддерживает не его? (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева Ион Чебан ответил своему оппоненту, либералу Валерию Мунтяну, возмутившемуся поддержкой, которую оказывает социалисту президент страны Игорь Додон.

– Это хорошо, что Валерий Мунтяну читает газету “Социалисты”, я знаю, что ее многие читают, вдохновляются. Эта газета национальная, издается еженедельно и не имеет ничего общего с местной избирательной кампанией, и вы не найдете в ней призывов к голосованию за того или иного кандидата. Что касается появления в ней президента страны, то, насколько меня проинформировали юристы, он может как физическое лицо это сделать: Конституция ему это позволяет. Но если компетентные органы вынесут решение, что это запрещено законом, мы безусловно подчинимся, – отметил Чебан.

Высмеял кандидат в примары и недовольство Мунтяну тем, что президент страны открыто поддерживает Иона Чебана в борьбе за пост генпримара Кишинева.

– Господин Мунтяну жалеет, что он не его поддерживает? Мы знакомы с господином президентом с 2005 года, очень много работали вместе и в правительстве, и в парламенте, и в президентуре, и я благодарю его за эту поддержку. Но повторюсь: если для этого есть какое-либо юридическое препятствие, я подчинюсь решению компетентных органов, – пояснил социалист.