Чебан о восстановлении инфраструктуры города: Слишком много работы оставлялось «на потом» (ФОТО)

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан считает, что за последние 10 лет слишком много работы откладывалось, поэтому муниципалитету не стоит ждать ни минуты, а восстанавливать инфраструктуру уже сейчас.

– Некоторые считают, что ремонтные работы улиц, тротуаров, скверов и дворов, а также некоторые тендеры на обустройство города, должны быть прекращены. А вы знали, что в городе насчитывается около 4 500 000 бордюров, и только 15% были возобновлены за последние 10 лет? И много другой работы было оставлено «на потом», – написал Чебан на своей странице в социальной сети.

По его мнению, всю работу необходимо выполнять одновременно, учитывая, что примэрии удалось найти финансовые источники для стратегических муниципальных больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. На сегодняшний день муниципалитету удалось выделить 9 млн леев на борьбу с COVID-19. Кроме того, было идентифицировано ещё 40 млн леев, которые можно было бы использовать в этих целях.

– Больницы обеспечены всем необходимым. Сейчас они готовят новые списки необходимых вещей, а рабочая группа примарии Кишинёва проанализирует их и распределит финансовые ресурсы в зависимости от приоритетов. Те, кто критикует наши действия, преследуют политические цели. Мы продолжаем работать и исполнять свой долг перед вами, дорогие жители Кишинёва, – заявил градоначальник.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Кишинёве проводятся следующие работы:

ремонт тротуаров на улицах: Алба-Юлия, Садовяну, Московский проспект, Зелинский, Тестемицану, М. Костин, И. Инкулец;

ремонт сквера Ион Пеливан;

ремонт сквера на улице Букурией;

ремонт парка «Ла Извор»;

ремонт улиц: И. Инкулец, И. Пеливан, М. Костин, ул. Измаил (перекрёсток с Каля Мошилор);

ремонт сквера на улице Докучаев;

ремонт аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын (в ближайшее время работы начнутся).

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