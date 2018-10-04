Чебан о включении в конец повестки заседания МСК важных социальных вопросов: Это издевательство (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева возмущена тем, как составлена повестка очередного заседания МСК. Об этом в рамках брифинга перед началом заседания заявил глава фракции Ион Чебан.

В частности, как отметил он, в повестку заседания МСК были включены 244 вопроса. Многие из них не были представлены на официальном сайте примэрии и не были обсуждены заранее, поэтому социалисты считают, что их в повестке быть не должно.

– Во-вторых, в повестке дня более 100 вопросов земельного характера. Я понимаю, что это последний год мандата и некоторые хотят “откормить свинью накануне”. Примерно так происходит. Полтора года нам удавалось блокировать эти вопросы, но мы видим, что со стороны некоторых советников и фракций есть желание внести их в повестку. Наша позиция категорическая, она не изменилась на протяжении всех этих лет: все земельные вопросы должны решаться путем публичных аукционов. Этой позиции мы будем придерживаться и впредь, – сказал он.

Ион Чебан также отметил, что многие важные вопросы не были включены в повестку заседания, а другие не были опубликованы на сайте примэрии за 3 дня до заседания МСК, как положено. Это нарушение, подчеркнул социалист.

Председатель фракции ПСРМ также отметил, что в Постоянное бюро Муниципального совета есть много людей, которые защищают интересы мафии. Он отметил, что те проекты, которые представляли эти люди, находятся в самом начале повестки, а вопросы социального характера помещены в конец. Чебан назвал странным то, что исполнительная власть вместе с Постоянным бюро ведут себя таким образом.

– Я понимаю, что 2-3-4 вопроса земельного характера могут позволить им хорошо отдохнуть зимой. Люди с сахарным диабетом, люди третьего возраста, чьи проблемы не требуют отлагательства, помещены в конец списка. Это издевательство, это просто ужасно, – сказал он.