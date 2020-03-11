Чебан о весенней уборке города: В Кишинёве должно быть и будет чисто! (ФОТО)

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Грязные улицы и тротуары, которые, видимо, забыли почистить, – подобных “забытых” закоулков в столице немало. В этой связи вчера генпримар Кишинёва подписал приказ о старте кампании по генеральной уборке города.

Подписал положение о плане действий по уборке и облагораживанию территорий. Мы продолжаем масштабную кампанию по наведению чистоты с момента моего вступления в должность. За этот период из каждого сектора были вывезены сотни тонн мусора, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Примар подчеркнул, что за чистотой в столице теперь будут следить постоянно, а не так, как это делалось ранее.