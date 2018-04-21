Чебан о Театре “С улицы Роз”: Надеюсь, мы сможем с миру по нитке собрать необходимые средства и помочь театру переехать в новое достроенное здание

Кандидат ПСРМ на должность генпримара Кишинева вчера посетил юбилейное мероприятие, посвященное 40-летию Театра “С улицы Роз”.

На своей странице в соцсети Ион Чебан отметил, что сегодня это один из лучших театров Кишинёва. Низкий поклон основателю и художественному руководителю этого театра Юрию Аркадьевичу Хармелину за то, что делает он и его коллектив, написал социалист.

– Сегодня театр нуждается в нашей общей поддержке. В течение многих лет театр ютится в маленьком зале в помещении бывшего детского садика, а новое здание театра до сих пор не достроено. Президент Игорь Додон вчера сделал солидный подарок театру в честь юбилея, для начала этих работ. Надеюсь, мы сможем с миру по нитке собрать необходимые средства и помочь театру переехать в новое достроенное здание, – подчеркнул он.

Кишинёв всегда был городом высокой культуры и искусства. Нам нужно всемерно поддерживать искусство в нашей многонациональной столице. Мы должны оказывать посильную помощь каждому театральному, музыкальному, художественному коллективу, вне зависимости от языка.