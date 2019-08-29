Чебан о соглашении между ПСРМ и “ACUM”: Мяч – на их стороне поля

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Вице-председатель парламента, секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан утверждает, что соглашение между ПСРМ и блоком “ACUM” еще не подписано, хотя об этом уже давно объявлено в публичном пространстве, потому что для их коллег по коалиции это более длительный процесс. По его словам, социалисты готовы подписать этот документ, на основании которого формирования, входящие в состав большинства, будут дальше править страной и принимать важные для всего государства и граждан решения.



– С нашей стороны у нас очень четкое представление о вещах, мы знаем, как и что мы должны делать. Мы представили коллегам из “ACUM” наше видение. У них есть свои приоритеты, которых они считают важными. Мяч сейчас находится на их стороне поля, – заявил социалист.

По его словам, когда будет подписано соглашение, должно быть ясно, что все берут на себя определенные обязанности. Основными положениями соглашения, добавил Чебан, должны быть реформирование юстиции, стабильность экономических факторов, обеспечение социальной стабильности и увеличение социальной помощи для населения.

– Мы выдвинули основные положения концепции реформирования юстиции, я думаю, что это самая важная часть, которая должна содержаться в новом соглашении, – добавил политик, цитируемый ipn.md.