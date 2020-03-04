Чебан о ситуации на очистной станции: Мы работаем в максимальном темпе

0

В настоящее время примария рассматривает 11 решений по устранению проблемы неприятного запаха на станции по очистке сточных вод. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, есть утвержденный план работы и несколько решений в этом направлении, а на следующей неделе вновь соберется рабочая группа, которая и так работает в ускоренном темпе.

– Ни в одном городе, от Лиссабона до Владивостока, нет такого. Ил в озёрах скапливался годами, геотубы заполнены недегидратированным илом. Это экологическая катастрофа — так говорят все эксперты. И вина лежит на предыдущей власти, возможно, речь идет даже о злом умысле, – сказал Чебан.

По словам генпримара, сложившаяся за 12 лет ситуация на очистных сооружениях является критической. В трех озёрах для хранения ила находится около 500 000 м3 ила. Кроме того, в геотубах, которые были временным решением, сейчас порядка 58 000 м3 ила. Сами геотубы законсервированы, поскольку места для хранения больше нет.

Ион Чебан также уточнил, что уже обратился в правоохранительные органы, чтобы выявить виновных в сложившейся ситуации и привлечь их к ответственности.