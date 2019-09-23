Чебан о результатах опроса: Уровень доверия в 35% – это моя стартовая площадка

Чебан о результатах опроса: Уровень доверия в 35% – это моя стартовая площадка

Кандидат в генпримары Кишинева от Партии социалистов Ион Чебан прокомментировал результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Так, опрос показал, что если бы местные выборы состоялись в предстоящее воскресенье, Ион Чебан занял бы на них первое место, набрав 35,3%. На втором месте расположился бы Андрей Нэстасе с 30,1%.

– Думаю, что 35%-ный уровень доверия, который показал сегодняшний опрос, – это стартовая площадка, с которой я начал предвыборную кампанию. Я и моя команда отлично знаем Кишинев и проблемы его жителей. Мы пройдем по всем районам и населенным пунктам муниципия и расскажем людям о наших проектах, расскажем, как и когда мы будем их внедрять. И главное – о том, чего мы ожидаем от каждого действия, от каждого вложенного лея, – отметил кандидат в примары муниципия.

Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.

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