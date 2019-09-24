Чебан о решении проблемы запаха в Кишиневе: Виновных – уволить и наказать, проект по реабилитации очистных – пересмотреть (ВИДЕО)

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К решению проблемы неприятного запаха, в котором нынешним летом буквально утонула вся столица, необходимо подойти комплексно.

Об этом в ходе телепередачи накануне, 23 сентября, заявил кандидат в генпримары столицы от ПСРМ Ион Чебан Он отметил, что виновных в ситуации с очистными сооружениями можно называть бесконечно, но от этого проблема не решится.

– В первую очередь необходимо снять с должностей руководителей ведомств, ответственных за эти вопросы. Они получают баснословные зарплаты, и им нет никакого оправдания за то, что происходит. Они должны были предвидеть проблему, а когда проблема все-таки появилась – решать ее. Во-вторых, в 2011-2012 годах были изменены законы, и сейчас их необходимо пересматривать, так как сбросы в водоёмы действительно происходят. В-третьих, проект по реабилитации очистных сооружений, который стоит 24 миллиона евро, необходимо полностью пересмотреть. Также законное наказание должны понести те, кто осуществляет сбросы отходов в столичные водоёмы, – заявил кандидат в генпримары.

В данном контексте Ион Чебан отметил, что о многих случаях нарушений, в том числе и о сбросах отходов в столичные реки и озера, он узнаёт из сообщений от жителей столицы, которые они присылают посредством сайта ionceban.md. Он призвал кишиневцев и далее информировать его через сайт.