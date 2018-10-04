Чебан о решении правительства удержать налог с помощи учителям: Кто-то дает, а кто-то забирает

Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан не понимает, почему правительство решило удержать налог с единовременной помощи учителям в размере 500 леев на приобретение дидактических средств к началу учебного года, которой ранее добились социалисты. Об этом он заявил на брифинге перед началом заседания МСК.

– Кто-то одной рукой дает, а кто-то забирает. Это незаконно, – сказал он.

Чебан отметил, что если не будет найден правильный механизм по пересчету этих пособий, фракция ПСРМ предложит проект, призванный возместить вычитанную сумму, чтобы учителям все-таки были выданы обещанные 500 леев.

Глава фракции ПСРМ также рассказал, что у молодых специалистов, котором ранее было принято решение оказать материальную помощь в размере 1000 леев для аренды жилья, возникли проблемы при представлении контрактов. Чебан предложил не ограничивать условиями эту помощь, и чтобы она была направлена всем, кто работает в бюджетном секторе в Кишиневе: педагоги, врачи и т.д.

Говоря же о выделении помощи для проезда в общественном транспорте для различных категорий врачей, Чебан отметил, что социалисты получили массу обращений от последних. Одни говорят, что хотели бы получить проездные, а другие – получить деньги в руки. С учетом поступивших обращений социалисты преобразовали проект решения в данном смысле.

В заключение Ион Чебан отметил, что социалисты не поддержат повестку заседания МСК в том виде, в котором она была перед его началом, несмотря на то, что в ней есть проекты социалистов и другие важные вопросы. Напомним, ранее председатель фракции ПСРМ выразил возмущение большим количеством включенных в повестку земельных вопросов, а также тем, что вопросы социального характера были помещены в конец повестки.