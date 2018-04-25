Чебан о Раду: Единственная ее идея – цветочный ковер, все остальное было сделано без нее (ВИДЕО)

Чебан о Раду: Единственная ее идея – цветочный ковер, все остальное было сделано без нее (ВИДЕО)

Когда незаконно назначенная врио примара Кишинева Сильвия Раду пришла в примэрию, все решения, выполнением которых она сейчас пиарится, уже были приняты.

Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 25 апреля, заявил кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева Ион Чебан.

– Тогда Дорин (Киртоакэ, – прим. ред.) еще не ушел, но уже не мог помешать принятию бюджета, а Раду пришла, когда бюджет уже был принят. То есть всё, что предусмотрено муниципальным бюджетом, – это результат работы муниципальных советников и подразделений примэрии. Госпожа Раду не имеет к этому никакого отношения, – подчеркнул социалист.

Единственной личной, но сомнительной инициативой незаконной врио примара Чебан назвал обустройство “цветочного ковра” в сквере Кафедрального собора.

– Ее идея – это ковер за два миллиона, вместо того, чтобы потратить их на что-то более приоритетное. Вот и все ее инициативы, – заявил кандидат в генпримары.

Напомним, ранее журналисты выявили темные стороны “цветочной сделки” Сильвии Раду.

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