Чебан о принуждении граждан к участию в митинге демократов: Грустно, если не сказать по-другому (ВИДЕО)

Секретарь по идеологии Партии социалистов сожалеет о том, что жителей страны заставили участвовать во вчерашнем митинге демократов, как об этом пишут, в том числе, и многие СМИ. Об этом Ион Чебан заявил в рамках сегодняшней пресс-конференции.

– Я хотел бы видеть больше счастливых лиц на правительственном митинге, чтобы люди светились от счастья. В действительности я увидел то же, что и вы. Комментариев нет. Была предпринята попытка использования административных ресурсов, людей вывели, заставили, что, как минимум, грустно, если не сказать по-другому, – сказал он.

Чебан не стал называть приблизительную, на его взгляд, цифру участников митинга, отметив, что для этого есть компетентные органы полиции.

– Но по нашему опыту, потому что это не единственный митинг, который проводился, на площади в итоге оказалась лишь треть от тех людей, которых они пытались привезти, – сказал он.