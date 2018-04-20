Чебан о пожаре на Телецентре: Что теперь скажет Канду?

Сильнейший пожар, разгоревшийся сегодня, 20 апреля, в здании Института микробиологии и биотехнологии Академии наук, показал еще раз халатность властей.

Кандидат в генпримары Кишинева Ион Чебан, комментируя произошедшее, отметил, что лишь несколько недель назад он говорил о необходимости обеспечить противопожарную безопасность.

– Я направил обращения с просьбами провести проверки и привести все противопожарные системы в надлежащее состояние. Но я уверен, что никаких действий в этом отношении не было предпринято. Очень надеюсь, что в результате этого пожара не пострадают люди, а также научное достояние, архивы, лаборатории института. И что теперь скажет Канду по этому поводу, в свете своего недавнего как минимум странного комментария? – задался вопросом Чебан.

Сильнейший пожар бушует в эти минуты в здании Института микробиологии и биотехнологии Академии наук. В тушении задействован уже весь столичный гарнизон пожарных.

Напомним, ранее спикер парламента Адриан Канду цинично заявил, что в странах ЕС не произошло бы трагедии, подобной кемеровской, “забыв” при этом пожары в многоэтажном доме Лондона в 2017 году, в ночном клубе Colectiv в Бухаресте в 2015, и о других.