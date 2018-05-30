Чебан о посольстве США на месте Республиканского стадиона: Я бы не позволил такого строительства ни одной стране (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан осудил намерения правительства Молдовы продать США участок земли площадью 5,1814 га по адресу улица Тигина, 12, для строительства офиса посольства этой страны.

Социалисту кажутся ненормальными как отсутствие публичных консультаций с гражданами по этому поводу, так и определение именно этого участка под строительство.

– Я думаю, что это очень серьезно, во-первых, потому что мы узнаем об этом из СМИ. Во-вторых, потому что в это вовлечены два государственных учреждения. В-третьих, потому что на этом месте не должно быть посольства. В-четвертых, потому что здание посольства США в Кишиневе и без того достаточно большое. В-пятых, потому что в этих целях можно было выделить любой другой участок, я не понимаю, зачем посольству США в Республике Молдова нужен участок размером с целый Республиканский стадион, на трибунах которого в свое время размещались десятки тысяч болельщиков, – отметил Чебан.

Кандидат-социалист подчеркнул, что не позволил бы инициировать подобные покупки ни посольству России, ни посольству США, ни посольству Украины, ни посольству Румынии.

– Я думаю, что этот участок можно использовать в других целях, а любое действие подобного плана, пусть даже эта территория находится под надзором правительства, должно в обязательном порядке выноситься на консультации с населением. Мне кажется очень серьезным, что подобные переговоры ведутся “под столом”, вне зависимости от того, о каком посольстве идет речь и какие обязательства стоят за этим, – сказал Чебан.

Кандидат в генпримары Кишинева отметил, что этот участок можно легко превратить в парк либо центр современного искусства, либо, в конце концов, в планируемую к строительству «Арену Кишинева».

– Я не понимаю, почему под посольство необходимо выделить именно этот участок. Я бы высказался категорически против этого, в особенности в отсутствие консультаций с гражданами. И так поступают те, кто хочет научить нас демократии, – посетовал Чебан.