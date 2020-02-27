Четыре маршрутки и один автобус свяжут столицу с “Кишинёв-Ареной” (ФОТО)

0

Столичный градоначальник посетил cпортивный комплекс “Кишинёв-Арена”, работы по строительству которого практически завершены. Открытие объекта запланировано на 1 мая.



Здесь могут проходить национальные и международные чемпионаты. Это отличная возможность для нашей столицы принимать гостей из разных стран. Проект – не только коммерческий, но также социально-культурный, что позволит развивать и спорт, и туризм, – отметил Ион Чебан.

По словам управляющего спорткомплексом, здесь можно будет заниматься различными видами спорта: волейболом, гандболом, мини-футболом, баскетболом, плаванием, теннисом и др. Таким образом, у молдавских спортсменов будет возможность проводить тренировки дома, не покидая страну.

– Что касается проезда, мы продлим до “Арены” маршруты 4 микроавтобусов: №166, 123, 140 и 191. Также до комплекса будет ездить автобус №5, – уточнил примар.