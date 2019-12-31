Чебан о первых итогах работы в примэрии: Есть и результаты, и база для деятельности в 2020 году

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Результативные для Кишинева поездки, налаживание контактов с послами и официальными лицами многих стран, принятие бюджета столицы на 2020 год и многое другое – таковы первые итоги деятельности генерального примара Кишинева Иона Чебана, о которых он рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Так, по словам столичного градоначальника, за те несколько недель, прошедших со времени его вступления на этот пост, удалось создать профессиональную неподкупную команду, в муниципальном совете одобряются важные для города проекты, налажено сотрудничество со всеми государственными институтами страны, которое уже принесло результаты – к примеру, приняты законопроекты для борьбы с незаконным строительством.

– За этот период у меня состоялось много встреч с иностранными официальными лицами. В некоторых случаях были совершены поездки за рубеж – в Москву, Санкт-Петербург, Бухарест, Минск, Турцию. Да, на эти поездки были совершены траты, но они увенчались результатом. Так, у нас уже есть проекты для Кишинева на общую сумму более 80 миллионов леев, состоялся и обмен опытом. Ни одна поездка не была напрасной, и вскоре вы это увидите. Уже в январе будущего года к нам приедут группы специалистов по различным проектам для Кишинева, – сообщил Ион Чебан.

Градоначальник рассказал, что у него состоялся ряд встреч с представителями иностранных организаций, послами различных стран, экономическими агентами, строителями, IT-специалистами, а также людьми, готовыми к участию в проектах государственно-частного партнерства. Чебан подчеркнул, что до сих пор у столичной примэрии не было такого широкого диалога с представителями других государств и специалистами в различных областях.

– Хочу поблагодарить Всемирный банк, ЕБРР, ЮНИСЕФ и другие международные организации за то, что они изменили свои планы на 2020 год ради ряда проектов для Кишинева. Хочу заверить – примэрия Кишинева будет надежным партнером. Впервые в истории примэрия провела встречи с представителями более чем 50 IT-компаний, был создан совет экспертов, разработана программа действий. Началось внедрение проектов eu.chisinau.md, «единое окно», – в скором времени они станут работать полноценно, будут подключены все модули. К концу 2020 года примэрия должна стать очень транспарентной, и мы сделаем для этого все возможное, – отметил генпримар.

Также, по словам градоначальника, впервые в примэрии были собраны представители всех крупных компаний-застройщиков – более 60. Их уведомили о том, что беззакония в области строительства примэрия больше терпеть не будет.

– За этот короткий период времени нам удалось остановить 9 незаконных строек. Путь это не нравится некоторым застройщикам и чиновникам – в примэрии больше не будет беззакония. Если надо будет действовать жестко – будем действовать жестко, – подчеркнул Чебан.

Кроме того, градоначальник сообщил, что с сегодняшнего дня примэрия будет ежедневно отчитываться о состоянии дел в городе – уборка, очистка снега, состояние дорог и тротуаров, а также прочего.

Коснулся Чебан и борьбы с незаконно работающими табачными киосками и заполонившими город рекламными панно. Так, он рассказал, что за последние недели был эвакуирован 191 киоск, в большинстве которых незаконно продавали сигареты. В дальнейшем все киоски будут устанавливаться в соответствии с единой схемой, которая на данный момент разрабатывается. Также в Кишиневе за 10 дней были демонтированы 169 рекламных конструкций, установленных незаконно либо с риском для горожан.

Удалось примэрии и принять бюджет муниципия на 2020 год. Таким образом, отметил Чебан, деятельность муниципалитета в 2020 году не будет заблокирована, и все предложенные проекты начнут реализовываться.