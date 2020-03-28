Чебан о парке “Ла Извор”: У него огромный нераскрытый потенциал (ФОТО)

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Парк «Ла Извор» в столичном секторе Буюканы после возобновления станет новым привлекательным местом для жителей и гостей столицы. Эта зона больше не будет представлять собой пустошь, которой была до сих пор. Такого мнения придерживается генпримар Кишинёва Ион Чебан, который проинспектировал сегодня парк.

Градоначальник посетил участок, где строится первый стадион для пляжного футбола на 1 100 мест, который смогут использовать жители столицы. Стоит отметить, что проект будет реализован организацией ФИФА в сотрудничестве с Молдавской федерацией футбола.

Кроме этого, по словам примара столицы, на участке будут обустроены 2 поля для мини-футбола, 2 теннисных корта, 2 площадки для пляжного волейбола, 2 игровые площадки для детей, зона для барбекю и автостоянка. Будут также восстановлены пешеходные дорожки общей протяжённостью 7,8 км, которые будут связывать все 4 озера в парке. Кроме того, будут проложены велосипедные дорожки, обустроена территория и заменена городская мебель.

– Некоторые критикуют те рабаты, которые были начаты, но я уверен, что многие даже не знают о потенциале этого места, которое может принести пользу гражданам. Это один из прекрасных проектов, которые мы намерены реализовать, – написал Чебан.

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