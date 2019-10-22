Чебан о новом мунсовете: Коалиция – только с “ACUM”, сотрудничество – со всеми честными советниками (ВИДЕО)

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Фракция Партии социалистов в свежеизбранном Муниципальном совете Кишинева рассматривает возможную коалицию исключительно с фракцией блока “ACUM”. Об этом сказал кандидат на пост генпримара Ион Чебан в связи со сложившейся ситуацией, когда обеим сторонам нынешней парламентской коалиции не хватает нескольких мандатов для получения большинства в мунсовете – 26 советников. Помимо ПСРМ и “ACUM” в Муниципальный совет прошли 2 демократа, три либерала, два кандидата от партии “Шор”. Один мандат – у партии PUN (Октавиан Цыку), один – у ПКРМ и один – у движения “Новая сила” (Виктор Киронда).

– Мы предложили очень хороший формат: создаём коалицию, делим ответственность в исполнительной власти. Ведь работы в Кишиневе непочатый – хватит на всех. Давайте работать, люди нас выбрали для этого, – призвал Чебан.

Социалист подчеркнул, что в вопросе создания большинства в мунсовете у них нет “плана б”, и рассматривается исключительно коалиция с блоком “ACUM”.

– Сотрудничать же мы будем со всеми, за исключением тех, у кого есть проблемы с неподкупностью, – сказал Чебан.

Отвечая же на вопрос о заявлении Нэстасе о невозможности коалиции с ПСРМ в мунсовете, Чебан отметил, что непонятно, в качестве кого Нэстасе сделал это заявление.

– Во-первых, блок “ACUM” – это две партии, и я не знаю, от имени кого говорит господин Нэстасе. Он говорит как кандидат? Как представитель партии “DA”? Как глава МВД или как приостановленный в должности примар? Когда это станет ясно, я отвечу, – заявил Чебан.