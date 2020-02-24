Чебан о Нэстасе: Ему не остаётся ничего другого, кроме как продолжать избирательную кампанию

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Глава фракции в мунсовете Кишинёва, присутствовавший лишь на трех из восьми заседаний и не предложивший ни одной инициативы от своего лица.

Так охарактеризовал генпримар Ион Чебан председателя фракции ППДП в МСК Андрея Нэстасе в ответ на его обвинения, прозвучавшие сегодня.

– Я не комментирую политические заявления Андрея Нэстасе. Политические они, потому что, являясь председателем фракции ППДП в Муниципальном совете, он даже не приходит на заседания Совета и не имеет представления о том, что происходит в примарии Кишинёва. Таким образом, из восьми прошедших заседаний МСК, г-н Нэстасе присутствовал лишь на 3-х. Я уже не говорю о том, что не видел от его лица ни инициативы, ни предложения по развитию города. Соответственно, ему не остаётся ничего другого, кроме как продолжать избирательную кампанию. И я не знаю, какие интересы он преследует, – сказал Чебан.

Генпримар также добавил, что все муниципальные проекты и инициативы являются публичными, и каждый может оценить, кто и как работает.