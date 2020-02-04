Чебан о назначении Багаса: Обсудим после полного аудита на “Autosalubritate” (ВИДЕО)

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Генеральный примар Кишинёва не имеет никакого отношения к назначению заместителя руководителя в МП “Autosalubritate”.

Столичному градоначальнику пришлось вновь пояснять это в ходе передачи на одном из частных телеканалов. Однако Ион Чебан рассказал, что примария намерена провести проверки и принять другие необходимые меры для того, чтобы это учреждение, а также МП “Центральный рынок” работали эффективно и согласно закону, а трудились в них лишь профессионалы.

Я заявлял ранее, что на “Autosalubritate” и на Центральном рынке будут проведены очень серьёзные проверки, в том числе аудит. Будут проверены сделанные назначения, финансовая и экономическая деятельность и многие другие аспекты. После этого мы будем говорить и о руководстве, и о тех, кто принимает те или иные решения, – отметил столичный градоначальник.