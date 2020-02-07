Чебан о нападках либералов: Это говорят люди, причинившие огромный ущерб Кишиневу (ВИДЕО)

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Генпримар столицы Ион Чебан призвал правоохранительные органы досконально проверить деятельность членов фракции Либеральной партии в мунсовете. Один из них – бывший генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ, вторая – бывший руководитель АО Apă-Canal Chişinău Вероника Херца.

Заявление прозвучало в ответ на попытку фракции ЛП выдвинуть на вчерашнем заседании мунсовета вотум недоверия генеральному примару Кишинева. Чебан поразился поведению тех, кто на протяжении долгих лет губил молдавскую столицу.

– Эти люди много лет ничего не делали, и более того – причинили огромный ущерб муниципалитету. В связи с этим прошу правоохранительные органы проверить абсолютно всех советников от Либеральной партии, от бывшего градоначальника до бывшего руководителя Apă-Canal Chişinău. Вы видели, что творится на Apă-Canal Chişinău, что творится на очистных. Прошу Генпрокуратуру, НАЦ проверить все документы, касающиеся очистной станции. Нынешняя экологическая катастрофа в Бубуечь, жуткий запах в городе – это результат безответственности и злого умысла, – заявил градоначальник.

Что касается пресловутого соглашения с Румынией, генпримар отметил, что либералы, не один год “просиживающие штаны” в примарии, не знают элементарных процедур, предусмотренных законом.

– В законе ясно написано, как всё происходит. Сначала проходит голосование в мунсовете здесь (в Кишиневе, – прим. ред.), затем – там (в Румынии, – прим. ред.), после чего следует подписание. В этот период Министерство иностранных дел занимается техническими вопросами. Не удивлен, что либералы не знают всего этого, – они многого не знают, – отметил Чебан.

Вотум недоверия генпримару, который попытались “протащить” в мунсовете два либерала, не набрал необходимого количества голосов, но на несколько часов нарушил нормальную работу законодательного органа столицы.